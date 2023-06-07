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Вострецов поддержал идею отстранять граждан от учебы и работы в вузах за антироссийские высказывания

Общество
Вострецов поддержал идею отстранять граждан от учебы и работы в вузах за антироссийские высказывания

Работников сферы образования, выступающих с антироссийской позицией, следует отстранять от обязанностей, заявил председатель объединения профсоюзов России СОЦПРОФ Сергей Вострецов.

Общественный деятель предложил принять федеральный закон, который позволит руководителям и учредителям вузов, техников и школ «гнать» из образования тех, кто способствует антироссийской пропаганде. Таким людям нечего делать в этой сфере, считает Вострецов.

«Ректор, директор учреждения должен иметь право увольнять преподавателя и сотрудника, а также отчислять студента, который задержан на несанкционированных акциях, ведет учебную или общественную деятельность, в том числе и в соцсетях, направленную на разжигание национальной или религиозной розни, а также против российского государства и армии», — считает собеседник Федерального агентства новостей.

Вострецов также прокомментировал ситуацию в СПбГУ, где студенты нелестно высказывались в адрес погибшего учащегося-добровольца. Это «вопиющее безобразие», отметил он.

#вострецов #россия #образование