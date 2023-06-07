Действия российского лидера Владимира Путина в отношениях с другими странами спровоцировали глобальную трагедию Запада, заявил израильский политолог Яков Кедми.
По словам эксперта, иностранные игроки не смогли изолировать Москву, поскольку многие мировые державы отказались поддерживать антироссийский курс Запада. Во многом это произошло благодаря мудрой политике российского руководства. В частности, у Турции и РФ есть множество разногласий, однако отношения между сторонами продолжают развиваться. Люди благодарят своих президентов за грамотно выстроенное взаимодействие Анкары и Москвы, несмотря на разные подходы к проблемам.
«Но Запад этого не понимает, не может этого понять. И в этом его трагедия. В этом залог их будущих неудач», — подчеркнул политолог в эфире YouTube-канала «Александр Песке / Alexander Peske».
Ранее сообщалось, что Владимир Путин провел телефонные переговоры с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом. В ходе беседы российский президент указал на большой вклад своего коллеги в развитие отношений Москвы и Анкары.