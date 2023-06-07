По словам эксперта, иностранные игроки не смогли изолировать Москву, поскольку многие мировые державы отказались поддерживать антироссийский курс Запада. Во многом это произошло благодаря мудрой политике российского руководства. В частности, у Турции и РФ есть множество разногласий, однако отношения между сторонами продолжают развиваться. Люди благодарят своих президентов за грамотно выстроенное взаимодействие Анкары и Москвы, несмотря на разные подходы к проблемам.