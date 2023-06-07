Soir: Брюссель потребовал от Киева объяснить применение бельгийского оружия в Белгородской области

Военное ведомство Бельгии направило официальный запрос в минобороны Украины в связи с обстоятельствами нападения боевиков на Белгородскую область РФ. В Брюсселе хотят узнать, как к диверсантам попало вооружение бельгийского производства, пишет издание Soir.