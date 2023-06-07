Киеву отвели от 72 до 96 часов: ВСУ приступили к плану «Б» после подрыва Каховской ГЭС

Американцы отвели украинцам на активную фазу наступления от 72 до 96 часов, добавил Кнутов. Поэтому если Киев в этот промежуток не уложится, то будет вынужден перейти к «ползучему контрнаступлению», которое может растянуться на несколько месяцев. Аналитик уточнил, что это не принесет ВСУ желаемого успеха.