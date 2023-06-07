Киеву отвели от 72 до 96 часов: ВСУ приступили к плану «Б» после подрыва Каховской ГЭС

Разрушение плотины Каховской ГЭС стало результатом провокационных действий со стороны киевского режима, который решил таким образом перейти к плану «Б». Об этом в беседе с изданием «Царьград» заявил военный эксперт Юрий Кнутов.
Директор музея войск ПВО напомнил, что накануне ВСУ попытались начать наступление на Южнодонецком направлении и в общей сложности провели пять атак. Однако российские военные сумели отразить нападение и уничтожили 28 танков, восемь из которых — немецкие Leopard.
Активные боевые действия велись и на других направлениях. В целом же по линии фронта потери ВСУ составили 1,5 тысячи человек. Сейчас украинские военные прекратили атаку и проводят перегруппировку — Кнутов полагает, что они могли перейти к плану «Б».
«Этот план подразумевает наступление в другом месте. И, вероятно, в районе Каховской ГЭС. Если мы посмотрим карту затопленных территорий, то из них находятся под контролем ВСУ примерно 10%, а около 90% — в составе России», — заметил он.
Американцы отвели украинцам на активную фазу наступления от 72 до 96 часов, добавил Кнутов. Поэтому если Киев в этот промежуток не уложится, то будет вынужден перейти к «ползучему контрнаступлению», которое может растянуться на несколько месяцев. Аналитик уточнил, что это не принесет ВСУ желаемого успеха.
Ранее стало известно, что власти Херсонской области ввели в регионе режим ЧС. Аналогичные меры были приняты ранее в Новокаховском городском округе.