Вывести из игры. Правительство Шольца под угрозой из-за растущей популярности АдГ

Внезапный рост популярности крайне правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) вызывает недоумение и обеспокоенность у правящей коалиции «Светофор» и консервативного блока ХДС/ХСС, которые уже исчерпали все доступные инструменты для подавления ее рейтингов.
Теперь власти ФРГ готовы пойти на более радикальный шаг и всерьез обсуждают возможность запрета политической силы. Однако эксперты полагают, что у правительства едва ли получится это сделать — в противном случае страна рискует вновь оказаться в 1933 году.
«От АдГ исходит опасность»
О том, что все необходимые условия для запрета АдГ успешно соблюдены, сообщил телеканал N-tv со ссылкой на исследование Немецкого института по правам человека (DIMR). Там полагают, что партия активно и планомерно продвигается к достижению своих «расистских и ультраправых целей» — например, работает над тем, чтобы общество привыкло к их национально-этническим позициям, причем как в публичном, так и политическом пространстве.
По мнению ученых, это нарушает первую статью Основного закона ФРГ, в которой говорится, что достоинство человека является неприкосновенным, поэтому задача всех государственных органов власти — уважать и защищать его. В то же время автор исследования Хендрик Кремер заверил, что институт не предлагает запретить АдГ, а лишь стремится заполнить «пустоту» в общественных и юридических дебатах.
«Для защиты основных прав человека и свободного демократического порядка крайне важно, чтобы осознание опасности, исходящей от АдГ, распространялось на общество в целом. Эта опасность может быть эффективно устранена только в том случае, если другие партии на федеральном и региональном уровне будут четко отделять себя от АдГ», — говорится в анализе.
История повторяется
Политолог Александр Сосновский выразил уверенность в том, что у DIMR нет каких-либо весомых доказательств «неконституционности» крайне правой партии — усилившееся давление на «Альтернативу для Германии» на самом деле связано с тем, что она занимает уже второе место в рейтинге популярности немецких политсил.
Согласно недавнему исследованию ARD «Deutschlandtrend», уровень поддержки АдГ среди населения превысил свой исторический максимум с сентября 2018 года и составил 18%. Таким образом ей удалось догнать старейшую в стране Социал-демократическую партию Германии, входящую в «светофорную» коалицию и возглавляемую канцлером Олафом Шольцем.
Наибольшими симпатиями партия правого толка пользуется в Саксонии, Тюрингии и Мекленбурге — Передней Померании, также показатели АдГ растут в западных федеральных землях, несмотря на то, что ее основной электорат традиционно сосредоточен на востоке республики.
Эксперты полагают, что подъем АдГ связан с ухудшением общей экономической обстановки в ФРГ и нерешенной проблемой беженцев — ответственность за сложившуюся ситуацию граждане возлагают на правящую коалицию, состоящую из социал-демократов, партии «Зеленые» и «Свободных демократов».
«Неожиданно (почему неожиданно?) партия стала реально претендовать на власть», — пишет Сосновский в Telegram-канале.
Экс-депутат бундестага ФРГ, член немецкой правой партии «Альтернатива для Германии» Вальдемар Гердт в беседе с «Политикой Сегодня» заявил, что на сегодняшний день АдГ является единственной оппозицией в стране, именно поэтому ее пытаются подавить всеми «доступными и недоступными методами».
«Когда эти методы все-таки не сработали, и популярность партии продолжает расти вследствие очень странных мер и решений, которые принимает правительство, вступает в силу последний — запрет, иными словами, вывод этой партии за пределы правого поля. Я не думаю, что у них это получится, но если получится, то мы опять окажемся в 1933 году, и история может повториться», — резюмировал собеседник издания.
Ранее «ПС» писала о том, что немецкие политики начали уходить из партии «Зеленые» по причине чересчур воинственных заявлений главы МИД ФРГ Анналены Бербок. Подробнее о том, почему дипломата считают предателем, читайте в нашей статье.