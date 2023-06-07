Вывести из игры. Правительство Шольца под угрозой из-за растущей популярности АдГ

О том, что все необходимые условия для запрета АдГ успешно соблюдены, сообщил телеканал N-tv со ссылкой на исследование Немецкого института по правам человека (DIMR). Там полагают, что партия активно и планомерно продвигается к достижению своих «расистских и ультраправых целей» — например, работает над тем, чтобы общество привыкло к их национально-этническим позициям, причем как в публичном, так и политическом пространстве.