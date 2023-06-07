ЦИК опубликовал финотчеты российских партий за 2022 год

Сотрудники Центризбиркома РФ обнародовали финансовые отчеты политических партий за 2022 год. Этот период стал первым, когда объединения использовали для поддержания своей деятельности бюджетные средства, полученные по итогам прошедших в 2021 году выборов в Госдуму, сообщает издание «Коммерсантъ».
Представители ведомства уточнили, что госфинансирование в настоящее время становится основным источником дохода для большинства парламентских партий. В то же время «Единая Россия» стало единственным объединением, чья материальная поддержка от правительства составляет менее половины от его общих доходов.
Также стало известно, что коммунистическая партия, ЛДПР и «Справедливая Россия — за правду» получили финансирование в коридоре от 84 до 87%. При этом, «Новые люди» пользуются матподдержкой в размере 92%. Этот показатель стал самым высоким в вышеуказанном списке.