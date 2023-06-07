ЦИК опубликовал финотчеты российских партий за 2022 год

Также стало известно, что коммунистическая партия, ЛДПР и «Справедливая Россия — за правду» получили финансирование в коридоре от 84 до 87%. При этом, «Новые люди» пользуются матподдержкой в размере 92%. Этот показатель стал самым высоким в вышеуказанном списке.