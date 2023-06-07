Сунак ведет Британию к международному краху, предлагая Байдену дружить против РФ

Создание совместного с США военно-экономического альянса, направленного против России и Китая, выгодно Лондону с точки зрения получения преференций от Белого дома. В то же время инициатива британского премьер-министра Риши Сунака несет большой риск — другие государства могут начать относиться к королевству как к «американскому придатку».
Таким образом ведущий научный сотрудник Российского института стратегических исследований Павел Захаров прокомментировал в беседе с «Политикой Сегодня» намерение Сунака предложить президенту США Джозефу Байдену создать экономический союз военного типа для противостояния угрозам со стороны Пекина и Москвы.
Как ранее сообщила газета Daily Mail, британский премьер отправился с двухдневным визитом в Вашингтон (7-8 июня), чтобы провести переговоры с Байденом и представителями бизнеса. Стороны обсудят укрепление сотрудничества в сфере экономики и обороны между США и Великобританией, в том числе защиту от угроз, исходящих от «враждебных государств».
«Великобритания и США всегда работали в тесном контакте, чтобы защитить наших людей и поддерживать наш образ жизни. Поскольку вызовы и угрозы, с которыми мы сталкиваемся, меняются, поэтому нам необходимо создать альянс, который также защитит наши экономики», — сказал Сунак.
Уровень отношений между Лондоном и Вашингтоном настолько высок, что страны «идеально подходят» для совместной борьбы с такого рода вызовами, подчеркнули в канцелярии британского премьера. В свою очередь собеседник «ПС» согласился с тем, что в последние годы экономика и геополитика США, Великобритании, Евросоюза и других западных стран активно переплетается.
«Геополитическое противоборство все больше перемещается в экономическую плоскость. Соответственно, Сунак предлагает Вашингтону дружить более тесно — США и Великобритания против России и Китая», — констатировал Захаров.
Предлагая следовать в фарватере Вашингтона и осуществлять «неуклонную борьбу» с другими странами, Лондон надеется получить некоторые льготы в различных отраслях и занять привилегированное положение в глазах США, аналогичное тому, которое имеют, например, американские фирмы на своем рынке, не исключил политолог.
«Взамен англичане хотят, чтобы Вашингтон не вводил против них какие-то протекционистские меры, барьеры, которые США периодически пытаются ввести для защиты своего внутреннего рынка», — рассуждает эксперт.
Последствия для Лондона
В рамках экономического альянса США и Великобритания будут более тесно координировать и разрабатывать совместные ограничительные меры против других государств. В частности, это могут быть новые запреты на поставки определенных товаров, оборудования, технологий. Но при этом Лондон ощутит больше последствий, чем его партнер по предполагаемому союзу, обратил внимание Захаров.
«Лондон, прежде всего, рискует тем, что он слишком тесно привязывает себя к Вашингтону в плане геополитики и экономики, а значит, у него становится меньше свободы для маневров в отношении других государств», — заметил политолог.
При таком раскладе развивающиеся страны, к примеру, Китай, Индия или Бразилия, будут смотреть на Лондон, как на «придаток Вашингтона». Они перестанут воспринимать Великобританию в качестве самостоятельного субъекта международных отношений и попросту не захотят строить долгосрочные контакты с партнером, действия которого подвержены желаниям США, заключил Захаров.
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