Сунак ведет Британию к международному краху, предлагая Байдену дружить против РФ

В рамках экономического альянса США и Великобритания будут более тесно координировать и разрабатывать совместные ограничительные меры против других государств. В частности, это могут быть новые запреты на поставки определенных товаров, оборудования, технологий. Но при этом Лондон ощутит больше последствий, чем его партнер по предполагаемому союзу, обратил внимание Захаров.