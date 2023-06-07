Теперь будет другой разговор: РФ и Иран намекнули США, что игры кончились

Россия и Иран демонстрируют эффективную политику, направленную на ограничение американского влияния во всем мире. Такой вывод сделал эксперт по Ближнему Востоку, политолог Маис Курбанов.
По его словам, примером этого можно считать успехи Москвы и Тегерана в разработке гиперзвуковых ракет. Он уточнил, что Иран смог добиться высокого уровня в этой сфере благодаря планомерному укреплению собственного суверенитета и независимости.
«Иран не терял времени, и у них было национальное единство, они под лозунгом Исламской революции создали систему, в которую направили всю свою мощь, энергию и ресурсы, и науку, чтобы быть сильным государством», — подчеркнул эксперт.
При этом Вашингтон, считая себя единственной сверхдержавой, прекратил разработки в этой области. Сейчас, отметил эксперт, Соединенные Штаты пытаются догнать Россию, Китай и Иран.
Курбанов также отметил, что исламские традиции обязывают Иран быть сильным. Однако делается это не для нападения, а для отпора внешним угрозам, прежде всего — США. Демонстрация гиперзвукового оружия усилит позиции Тегерана в регионе, уверен политолог.
Эксперт обратил внимание, что успешность метода демонстрации силы можно увидеть невооруженным взглядом. В то время, когда другие ближневосточные государства становились геополитическими «жертвами» Соединенных Штатов, Иран окреп и даже начал помогать соседям в борьбе против диктата западных стран.
«Иран уже закрепился на Ближнем Востоке, и, если посмотреть хорошо, Иран только помогает угнетенным, той же Палестине, помогает Йемену, Ираку, чтобы освободиться от американских и западных агрессоров», — прокомментировал эксперт.
По мнению политолога, настоящее равноправие в международных отношениях можно увидеть во взаимодействии Москвы и Тегерана.
Ранее стало известно, что доля российских инвестиций в экономику Ирана достигла 45%. Глава совместной ирано-российской торговой палаты Хади Тизхуштабан уточнил, что большая часть из них сконцентрированы в сфере энергетики, сельского хозяйства, автомобилестроения и железных дорог.