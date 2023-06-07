Дрозденко: русские развеяли слухи о немецком «вундерваффе», подбив танки Leopard

Российская армия разрушила надежды Украины на западное «чудо-оружие», уничтожив восемь немецких танков Leopard. Такой вывод сделал военный эксперт, главный редактор портала «Арсенал Отечества» Дмитрий Дрозденко в эфире радио Sputnik.
«Это серьезный, опасный танк, тут нужно аплодировать нашим военным, которые показали, что немецкая гадина прекрасно горит», — сказал он.
Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российская армия не позволила ВСУ перейти в наступление на Южнодонецком направлении. В общей сложности ВС РФ смогла уничтожить 28 танков соперника, восемь из которых — «Леопарды».
Для немецких боевых машин, как заметил эксперт, это стало настоящим «боевым крещением», поскольку раньше данная техника практически не участвовала в боевых действиях.
«До сих пор Leopard был знаменит только рекламой, больше ничем. То есть машина достаточно технологична, но это не какое-нибудь "вундерваффе" ("чудо-оружие" — прим. ред.), которое спасет Украину», – резюмировал аналитик.
Ранее подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что украинская армия предпринимает безуспешные попытки наступления на на Донецком, Купянском и Краснолиманском направлениях.