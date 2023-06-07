Пресс-служба Пригожина опубликовала актуальные номера для запросов по трудоустройству в ЧВК «Вагнер»

На многих интернет-ресурсах, в социальных сетях и каналах мессенджеров распространяются объявления о наборе в ряды ЧВК «Вагнер». Журналисты поинтересовались у Пригожина, как верифицировать подлинность подобных сообщений, поскольку именем «оркестра» могут прикрываться злоумышленники.