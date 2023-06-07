Пресс-служба Пригожина опубликовала актуальные номера для запросов по трудоустройству в ЧВК «Вагнер»

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин через свою пресс-службу предоставил полный список актуальных номеров телефонов для запроса информации о трудоустройстве в «оркестр».
На многих интернет-ресурсах, в социальных сетях и каналах мессенджеров распространяются объявления о наборе в ряды ЧВК «Вагнер». Журналисты поинтересовались у Пригожина, как верифицировать подлинность подобных сообщений, поскольку именем «оркестра» могут прикрываться злоумышленники.
«Вопрос очень правильный, мошенников очень много. Ниже публикуем список наших телефонов и контактов из нашего официального объявления. Спасибо», — приводит заявление главы ЧВК «Вагнер» пресс-служба компании «Конкорд».
Ранее Евгений Пригожин напомнил, что «оркестр» продолжает набирать бойцов в свои ряды даже после освобождения Артемовска в ходе специальной операции на Украине.