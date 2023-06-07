Звезда фильма «Аты-баты, шли солдаты» Валентина Гришокина ушла из жизни в 78 лет

Сыгравшая в советском фильме «Аты-баты, шли солдаты» актриса Валентина Гришокина умерла на 79-ом году жизни. Артистка скончалась 31 мая.
Советская и украинская актриса кино в своей фильмографии собрала более полусотни картин. Среди известных работ Гришокиной были ленты «Рассказы о Димке», «Штормовое предупреждение», «Подкидыш» и другие, пишет канал «360».
Кроме ролей в кино, артистка занималась озвучиванием фильмов. Ее голосом говорят в голливудских картинах «Сбрось маму с поезда» с Сильвестром Сталлоне, «Терминатор» с Арнольдом Шварценеггером, «9 ½ недель» с Микки Рурком и «Двойной удар» с Жан Клодом Ван-Даммом.
Гришокина окончила актерский факультет Киевского национального университета театра и кино имени Карпенко-Карого в 1969 году. Являлась актрисой Киевской киностудии имени А. Довженко. В последние годы жила в доме престарелых.