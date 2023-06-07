Звезда фильма «Аты-баты, шли солдаты» Валентина Гришокина ушла из жизни в 78 лет

Кроме ролей в кино, артистка занималась озвучиванием фильмов. Ее голосом говорят в голливудских картинах «Сбрось маму с поезда» с Сильвестром Сталлоне, «Терминатор» с Арнольдом Шварценеггером, «9 ½ недель» с Микки Рурком и «Двойной удар» с Жан Клодом Ван-Даммом.