Беспилотное такси заработало в Москве

Беспилотное такси запустили в московском районе Ясенево. Стоимость поездки составляет 100 рублей.
Воспользоваться услугой беспилотного такси в данный момент получится далеко не у всех москвичей. Опробовать поездку со специальным контроллером на водительском месте могут только пассажиры старше 18 лет, которые заранее подали заявку.
«Роботакси работают в тестовом режиме в районе Ясенево каждый день с семи утра до часа ночи. Заказать поездку можно в приложении «Яндекс Go», — следует из сообщения компании «Яндекс».
Ожидается, что через некоторое время доступ к услуге сможет получить больше горожан. Пока что в пределах Ясенево на беспилотном такси можно доехать, например, от Битцевского парка до супермаркета Eurospar.