Пригожин официально заявил об отсутствии планов по участию в выборах губернатора Белгородской области

Ранее депутат Госдумы Дмитрий Кузнецов сообщил, что якобы один из представителей ЧВК «Вагнер» хочет бороться за пост губернатора Воронежской области. Однако Пригожин опроверг эту информацию, назвав ее вымыслом и неумелым пиаром.