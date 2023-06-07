Пригожин официально заявил об отсутствии планов по участию в выборах губернатора Белгородской области

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин официально сообщил об отсутствии планов баллотироваться в губернаторы Белгородской области.
Ранее в СМИ и Telegram-каналах появилась информация, что Евгений Пригожин планирует баллотироваться в депутаты Белгородской области. Журналисты попросили бизнесмена прокомментировать эти слухи.
«Мой ответ можно считать официальным заявлением о том, что я не буду баллотироваться ни в какие губернаторы абсолютно точно, на 100 %. И если хотите – приезжайте, я вам письмо подпишу по этому поводу. Как дети пишут маме записку о том, что больше мимо горшка писать не будут. Потому что при сегодняшнем зашкварном уровне коррупции и бюрократии стать губернатором региона – это то же самое, что писать мимо горшка» — цитирует Пригожина пресс-служба компании «Конкорд».
Ранее депутат Госдумы Дмитрий Кузнецов сообщил, что якобы один из представителей ЧВК «Вагнер» хочет бороться за пост губернатора Воронежской области. Однако Пригожин опроверг эту информацию, назвав ее вымыслом и неумелым пиаром.