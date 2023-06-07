«Запад ждет, что у нас сдадут нервы»: Перенджиев о подрыве ВСУ Каховской ГЭС

Западные страны ждут, когда у Москвы сдадут нервы, поэтому российским властям сейчас необходимо выдержать это давление. Такой вывод сделал доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова, военный политолог Александр Перенджиев.
Аналитик отметил, что нынешняя тактика киевского режима сводится к ведению боевых действий в сочетании с диверсионно-террористическими акциями. Причем последние методы ВСУ начинают активно применять в тех случаях, когда их наступление «захлебывается», добавил Перенджиев.
«И, конечно же, по все той же западной методичке пытаются все свалить вину на русскую сторону. В целях демонизации России и получения дополнительных "очков" на Западе — как в сфере поставок материальной помощи, так и политической поддержки», — объяснил эксперт.
Одним из таких шагов киевского режима стал инцидент на Каховской ГЭС, ответственность за разрушение которой на Украине ожидаемо возложили на Москву. Впрочем, российская сторона предвидела подобное развитие событий и разработала определенный план действий на этот случай.
Однако Перенджиев убежден, что оппоненты РФ будут и дальше нагнетать обстановку и усиливать степень катастрофы. По его мнению, главная цель Запада состоит в том, чтобы спровоцировать Россию на более жесткие меры. Москва всегда готова ответить, но на сегодняшний момент важно сконцентрироваться на отражении атак.
«Сегодня главная задача — разгром наступающего противника, удержание позиций и эффективное противодействие терактам и диверсиям. Только после выполнения этих задач, мы сможем нанести ответный удар по противнику, в том числе заставим ответить за его нынешние злодеяния», — резюмировал он.
Ранее зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что президент Украины Владимир Зеленский вынужден отправлять на фронт тысячи отмобилизованных украинцев, чтобы отработать полученные от Запада финансы и вооружение.