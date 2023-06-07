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«Запад ждет, что у нас сдадут нервы»: Перенджиев о подрыве ВСУ Каховской ГЭС

Политика
«Запад ждет, что у нас сдадут нервы»: Перенджиев о подрыве ВСУ Каховской ГЭС

Западные страны ждут, когда у Москвы сдадут нервы, поэтому российским властям сейчас необходимо выдержать это давление. Такой вывод сделал доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова, военный политолог Александр Перенджиев.

Аналитик отметил, что нынешняя тактика киевского режима сводится к ведению боевых действий в сочетании с диверсионно-террористическими акциями. Причем последние методы ВСУ начинают активно применять в тех случаях, когда их наступление «захлебывается», добавил Перенджиев.

«И, конечно же, по все той же западной методичке пытаются все свалить вину на русскую сторону. В целях демонизации России и получения дополнительных "очков" на Западе — как в сфере поставок материальной помощи, так и политической поддержки», — объяснил эксперт.
«Запад ждет, что у нас сдадут нервы»: Перенджиев о подрыве ВСУ Каховской ГЭС

Одним из таких шагов киевского режима стал инцидент на Каховской ГЭС, ответственность за разрушение которой на Украине ожидаемо возложили на Москву. Впрочем, российская сторона предвидела подобное развитие событий и разработала определенный план действий на этот случай.

Однако Перенджиев убежден, что оппоненты РФ будут и дальше нагнетать обстановку и усиливать степень катастрофы. По его мнению, главная цель Запада состоит в том, чтобы спровоцировать Россию на более жесткие меры. Москва всегда готова ответить, но на сегодняшний момент важно сконцентрироваться на отражении атак.

«Сегодня главная задача — разгром наступающего противника, удержание позиций и эффективное противодействие терактам и диверсиям. Только после выполнения этих задач, мы сможем нанести ответный удар по противнику, в том числе заставим ответить за его нынешние злодеяния», — резюмировал он.

Ранее зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что президент Украины Владимир Зеленский вынужден отправлять на фронт тысячи отмобилизованных украинцев, чтобы отработать полученные от Запада финансы и вооружение.

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