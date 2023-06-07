«Запад ждет, что у нас сдадут нервы»: Перенджиев о подрыве ВСУ Каховской ГЭС

Однако Перенджиев убежден, что оппоненты РФ будут и дальше нагнетать обстановку и усиливать степень катастрофы. По его мнению, главная цель Запада состоит в том, чтобы спровоцировать Россию на более жесткие меры. Москва всегда готова ответить, но на сегодняшний момент важно сконцентрироваться на отражении атак.