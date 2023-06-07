Политолог Топорнин оценил вероятность поставок американских истребителей F-16 на Украину

Топорнин напомнил, что согласно американским стандартам для переучивания пилотов с опытом управления другими боевыми самолетами на F-16 требуется срок от четырех месяцев. Сами истребители будут предоставлены киевскому режиму европейскими союзниками Вашингтона, резюмировал эксперт.