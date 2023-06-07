Политолог Топорнин оценил вероятность поставок американских истребителей F-16 на Украину

Соединенные Штаты фактически дали свое согласие на обеспечение ВСУ истребителями F-16 американского производства, вероятность поставок этих боевых самолетов Украине очень высока, заявил политолог Николай Топорнин.
«Вопрос практически решенный. В ближайшее время начнется обучение украинских экипажей тонкостям управления F-16, также будут обучать украинских техников», —сообщил директор Центра европейской информации в интервью сетевому изданию Lenta.ru.
Топорнин напомнил, что согласно американским стандартам для переучивания пилотов с опытом управления другими боевыми самолетами на F-16 требуется срок от четырех месяцев. Сами истребители будут предоставлены киевскому режиму европейскими союзниками Вашингтона, резюмировал эксперт.