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Мосгордума назначила выборы мэра столицы РФ на 10 сентября

Политика
Мосгордума назначила выборы мэра столицы РФ на 10 сентября

Московская городская дума назначила выборы градоначальника столицы РФ на 10 сентября, сообщил председатель местного парламента Алексей Шапошников.

По словам спикера Мосгордумы, выборы мэра устанавливаются в соответствии с федеральным законодательством и правовой базой самого города. Соответствующий проект поступил на рассмотрение депутатов 30 мая. Выборы предложили назначить на 10 сентября.

«Принятие и официальное опубликование даст официальный старт избирательной кампании мэра Москвы 2023 года», — подчеркнул Шапошников.

Ранее сообщалось, что ЦИК может провести электронное голосование в 24 регионах России.

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