Пойдет на пользу? Армения и Казахстан блокируют оплату за поставки электроники в РФ

Российские поставщики начали сталкиваться с проблемами в оплате электроники, в частности серверов, микросхем, процессоров, телеком-оборудования по схеме параллельного импорта. Источники газеты «Коммерсантъ» рассказали, что в последние две недели армянские, казахские и гонконгские банки выборочно блокировали платежи за товары для юридических лиц из России.
Собеседники издания связывают возникшие трудности с введением десятого пакета санкций США: помимо прочего, ограничения касаются любого предоставления денежных средств, товаров или услуг в пользу заблокированного лица или же, наоборот, от него. Один из источников уточнил, что оплата не проходит за оборудование последнего поколения.
«Комплаенс-процедуры конкретных зарубежных банков зависят от их внутренней политики и в разные периоды могут характеризоваться разной степенью жесткости», — объяснили изданию в Центробанке РФ.
Глава Русско-Азиатского союза промышленников и предпринимателей (РАСПП) Виталий Манкевич в свою очередь добавил, что его бизнес-партнеры из Гонконга объясняют проблемы с платежами санкционным давлением и строгими законами конкретно в этом регионе КНР. В другом китайском городе Макао, к примеру, политика в этом отношении менее жесткая.
Дефицит электроники в России?
Генеральный директор логистической компании «Оптималог» Георгий Властопуло опасается, что на фоне проблем с оплатой в банках дружественных стран России грозит товарный дефицит в ближайшие полгода. В мае он предупреждал, что ужесточение контроля за товарооборотом со стороны Казахстана может привести к росту цен на импортную продукцию.
«Напрямую у страны-производителя закупать компоненты, запчасти, компьютеры и т.д. невозможно, а через третьи страны — все сложнее и сложнее, поэтому через полгода-год мы можем столкнуться с дефицитом санкционной продукции», — предупредил Властопуло.
Впрочем, ужесточение банковского контроля может быть направлено на улучшение обслуживания, упорядочивание потоков продукции и перевод сотрудничества в легальное русло. В этой связи эксперт Российского института стратегических исследований, кандидат экономических наук Михаил Беляев в беседе с «Политикой Сегодня» усомнился в том, что сложившаяся ситуация может спровоцировать дефицит товаров в России.
«Если мы пытаемся добиться чего-то методом пресечения закона, правил или какого-либо регламента, который принят внутри корпорации, то это не тот путь, по которому надо идти, пропагандировать и поддерживать, даже в такой, казалось бы, косвенной форме», — предупредил Беляев.
При этом экономист допустил временные затруднения в связи с переустройством схем оплаты и поставок. Впоследствии, по его мнению, мера пойдет на пользу и «оздоровление» товарооборота, поскольку гарантии качества поставляемой продукции увеличатся. Кроме того, собеседник издания заверил, что западные санкции уже исчерпали свой потенциал.
Эксперт убежден, что процесс переориентации «достаточно серьезной» группы стран с Запада на Восток — лишнее тому доказательство. Фактически произошло деление на две группы государств, одна из которых стремится к Соединенным Штатам, а другая — к восточному центру мирового развития, пояснил он.
«На мой взгляд, уже настолько оформилось это положение в мире, что некоторые страны, которые определили свой путь дальнейшего развития, не будут обращать такое внимание на санкции США, как это было полгода назад», — считает собеседник «ПС».
Поэтому, резюмировал Беляев, ожидать дефицита товаров в России не стоит: переориентация на Восток и «отход от США» увеличивается, а действенность санкционных угроз становится все меньше и меньше.
В апреле Минторг США ввел экспортные ограничения против организаций из России, Китая, Узбекистана, Армении и ряда других государств за «уклонение от экспортного контроля». Однако в Кремле заявили, что считают введенные меры неэффективными. В беседе с «ПС» экономист Никита Масленников оценил вероятность присоединения некоторых стран Центральной Азии к антироссийским санкциям. Подробности — в нашей статье.