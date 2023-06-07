Пойдет на пользу? Армения и Казахстан блокируют оплату за поставки электроники в РФ

Глава Русско-Азиатского союза промышленников и предпринимателей (РАСПП) Виталий Манкевич в свою очередь добавил, что его бизнес-партнеры из Гонконга объясняют проблемы с платежами санкционным давлением и строгими законами конкретно в этом регионе КНР. В другом китайском городе Макао, к примеру, политика в этом отношении менее жесткая.