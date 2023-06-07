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Папа Римский останется в больнице на несколько дней из-за операции

Общество
Папа Римский останется в больнице на несколько дней из-за операции

Папу Римского Франциска прооперируют в течение дня под общим наркозом, заявили в пресс-службе Ватикана.

Священнослужитель проведет в больнице несколько дней. Папе Римскому предстоит лапаротомия (разрез в области живота) и пластическая хирургия брюшной стенки с протезированием.

«По окончании общей аудиенции Папа Римский Франциск направился в университетскую клинику имени Агостино Джемелли, где в первой половине дня ему будет проведена хирургическая операция по лапаротомии и пластике брюшной стенки протезами под общим наркозом», — говорится в сообщении Ватикана.

В пресс-службе также рассказали о показаниях к операции. Хирургическое вмешательство требуется из-за ущемленной послеоперационной грыжи.

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