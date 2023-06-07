«К хулиганству отношения не имею»: Пригожин отреагировал на трансляцию ролика об Артемовске и Белгороде

Глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин отреагировал на трансляцию ролика об Артемовске и Белгороде на радиостанциях Екатеринбурга. Он заявил, что не имеет отношения к подобному хулиганству.
Жители Екатеринбурга заметили, что на радиостанциях стали часто крутить тревожные сообщения о том, что пока ЧВК «Вагнер» освобождала Артемовск, Министерство обороны России проморгало Белгородскую область. Редакция издания «Е1» поинтересовалась у Пригожина, имеет ли он отношение к этим сообщениям.
«Безусловно, к хулиганству в радиоэфире никакого отношения я не имею, хотя сами записи не слышал. Что касается того, что в Белгородской области валяли дурака, пока ЧВК "Вагнер" брала Артемовск, я думаю, эти настроения бродят в обществе везде. К сожалению, сегодня министерство обороны показывает себя не лучшим образом», — цитирует Пригожина пресс-служба компании «Конкорд».
Жители Белгородской области массово пишут письма основателю ЧВК «Вагнер». Россияне отмечают, что живут в настоящем аду из-за непрерывных обстрелов ВСУ. По их словам, никто не обращает внимания на местное население, поэтому они попросили Пригожина защитить приграничные города и села.