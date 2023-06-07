«К хулиганству отношения не имею»: Пригожин отреагировал на трансляцию ролика об Артемовске и Белгороде

Жители Екатеринбурга заметили, что на радиостанциях стали часто крутить тревожные сообщения о том, что пока ЧВК «Вагнер» освобождала Артемовск, Министерство обороны России проморгало Белгородскую область. Редакция издания «Е1» поинтересовалась у Пригожина, имеет ли он отношение к этим сообщениям.