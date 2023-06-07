«Как решение демографического вопроса с резиновыми бабами»: Пригожин об идее губернатора Гусева выдать теробороне деревянные автоматы

Тренировки участников территориальной обороны с использованием деревянных автоматов можно сравнить с попыткой решить демографический вопрос при помощи резиновых изделий, заявил основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.
Журналисты портала «Блокнот Воронеж» обратились к главе «оркестра», попросив прокомментировать инициативу губернатора Воронежской области Александра Гусева о вооружении участников местной территориальной обороны деревянными автоматами. Пригожин в ответ сравнил эту идею с использованием резиновых изделий для увеличения населения страны.
«Считаю, что территориальная оборона с деревянными автоматами будет столь же эффективна, как решение демографического вопроса с резиновыми бабами», — приводит комментарий главы ЧВК «Вагнер» пресс-служба компании «Конкорд».
Пригожин ранее посетил прифронтовые территории. По его мнению, России в таких зонах следует возвести окопы, опорные пункты, а также раздать бойцам оружие различного калибра.