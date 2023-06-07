«Как решение демографического вопроса с резиновыми бабами»: Пригожин об идее губернатора Гусева выдать теробороне деревянные автоматы

Журналисты портала «Блокнот Воронеж» обратились к главе «оркестра», попросив прокомментировать инициативу губернатора Воронежской области Александра Гусева о вооружении участников местной территориальной обороны деревянными автоматами. Пригожин в ответ сравнил эту идею с использованием резиновых изделий для увеличения населения страны.