Валерий Баринов вспомнил о русофобии Вахтанга Кикабидзе

Актер Валерий Баринов рассказал, как изменился певец Вахтанг Кикабидзе из-за антироссийской пропаганды. Грузинский исполнитель заявлял, что никогда больше не поедет в Россию.
Баринов вспомнил, как Кикабидзе гастролировал во времена Советского Союза. Его обожали российские зрители и носили на руках. Аналогичная реакция была и в Тбилиси, где Баринову удалось выступать вместе с певцом. Позднее трансформация Кикабидзе поразила актера.
«Он говорил, что любил всех русских. А потом вдруг возненавидел? Я был в шоке, когда потом он сказал, что ненавидел русских… Осуждать я его не хочу – Бог ему судья за такие слова», – резюмировал Баринов в беседе с «АиФ».
Напомним, Вахтанг Кикабидзе за всю свою артистическую карьеру снялся более чем в 10 советских картинах. Он исполнял множество российских песен. Также он был награжден Государственной премии СССР, но в конце жизни переменил свои взгляды и начал выступать против России.