Валерий Баринов вспомнил о русофобии Вахтанга Кикабидзе

Напомним, Вахтанг Кикабидзе за всю свою артистическую карьеру снялся более чем в 10 советских картинах. Он исполнял множество российских песен. Также он был награжден Государственной премии СССР, но в конце жизни переменил свои взгляды и начал выступать против России.