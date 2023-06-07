Памфилова заявила о планах ЦИК провести дистанционное голосование в 24 регионах России

Российский Центризбирком предложил провести дистанционное электронное голосование на предстоящих выборах в 24 регионах страны, сообщила глава ЦИК Элла Памфилова.
Единый день голосования в этом году запланирован на 10 сентября. По словам Памфиловой, всего заявки на проведение дистанционного голосования направили представители 31 избирательной комиссии. Однако после тщательного изучения семь обращений пришлось отозвать.
«Сейчас на рассмотрении Центральной избирательной комиссии находится 24 заявки», — подчеркнула Памфилова.
Ранее сообщалось, что выборы губернаторов в России пройдут без самовыдвиженцев.