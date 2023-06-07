Экономические проблемы окутали Францию из-за запрета полетов над Россией

Кроме того, местные авиакомпании сейчас имеют менее выгодные по сравнению с оппонентами из других стран позиции. Первые вынуждены затрачивать больше времени и средств на облет России. На основании представленной информации Сьотти попросил правительство Франции ответить, готово ли оно предпринять какие-либо шаги для восстановления уровней связи с Китаем до уровня, который был до периода начала пневмонии коронавирусной инфекции.