Экономические проблемы окутали Францию из-за запрета полетов над Россией

Французские авиакомпании столкнулись со снижением конкурентоспособности из-за наложенного правительством запрета на полеты над российской территорией, заявил член парламента республики Эрик Сьотти.
Политик в своем обращении к правительству уточнил, что из-за сложившейся тенденции серьезно пострадал уровень китайского туризма во Франции. Если в 2019 году объем путешественников из КНР в республику составлял 2,2 млн человек, то сейчас этот показатель продемонстрировал существенный спад.
Кроме того, местные авиакомпании сейчас имеют менее выгодные по сравнению с оппонентами из других стран позиции. Первые вынуждены затрачивать больше времени и средств на облет России. На основании представленной информации Сьотти попросил правительство Франции ответить, готово ли оно предпринять какие-либо шаги для восстановления уровней связи с Китаем до уровня, который был до периода начала пневмонии коронавирусной инфекции.