«Надо оправдывать полученное бабло»: Медведев высказался о контрнаступлении ВСУ

Выбора у президента Украины Владимира Зеленского нет, поэтому он продолжит отправлять на погибель тысячи мобилизованных украинцев. Ему надо оправдывать полученное от Запада бабло и оружие, отметил зампред Совбеза Дмитрий Медведев.
«Но и в этом случае нам не стоит недооценивать противника. Враг и западный мир, который его поддерживает, готовы на все, чтобы стереть нашу страну с лица земли. Поэтому сейчас главное — максимально сконцентрироваться и дать достойный ответ», — заявил Медведев.
По его словам, ВС РФ имеют превосходство над украинской армией как в авиации, так и высокоточном оружии. России необходимо остановить противника, а потом начать наступать, добавил Медведев.