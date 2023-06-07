Захарова заявила, что Киев не отчитался ООН о сносе памятников Пушкину в день рождения поэта

За 2022-2023 года на Украине демонтировали минимум 30 монументов, установленных в честь великого русского писателя. В День русского языка, который отмечается в день рождения Пушкина, Киев постеснялся отчитаться ООН о снесенных памятниках, написала Захарова в своем Telegram-канале.