Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что Украина не отчиталась ООН о снесенных памятниках Александру Пушкину в день рождения поэта.
За 2022-2023 года на Украине демонтировали минимум 30 монументов, установленных в честь великого русского писателя. В День русского языка, который отмечается в день рождения Пушкина, Киев постеснялся отчитаться ООН о снесенных памятниках, написала Захарова в своем Telegram-канале.
На Украине продолжается снос монументов и других российских деятелей. В Одессе демонтировали памятники императрице Екатерине II и полководцу Александру Суворову, а этот факт попытались скрыть от ЮНЕСКО.
Власти Киева ранее поддержали демонтаж памятника Пушкину в микрорайоне Шулявка украинской столицы, передает телеканал «360».