Политик Сальдо сообщил о частичном восстановлении электричества в Новой Каховке

Уровень воды на Каховской ГЭС понизился больше, чем на 3,5 метра. Об этом рассказал врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.
Политик сообщил о частичном восстановлении электричества в Новой Каховке. Из-за подрыва ГЭС пострадали от 22 до 40 тысяч человек. Сальдо добавил, что в ближайшие несколько дней начнется обеззараживание территории.
«В водозаборах и канализационных насосных станциях взяли анализы воды, нужно провести лабораторный анализ для того, чтобы можно было понимать, можно ее использовать или нет. Начали включать электроэнергию в Новой Каховке частично», — рассказал врио губернатора Херсонской области.
Ранее американский журналист Такер Карлсон прокомментировал подрыв станции. Он утверждает, что ответственность за инцидент несет украинская сторона.