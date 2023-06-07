В России прогнозируют падение цен на китайские автомобили

Конкуренция среди китайских производителей автомобилей на российском рынке должна способствовать снижению стоимости их продукции, поделился мнением с радио Sputnik вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр.
По словам эксперта, в России заметно увеличилось как количество машин из Китая в целом, так и модельный ряд в частности. Однако очередей, выстроившихся для покупки автомобилей, не наблюдается. Как отметил Хайцеэр, странно, что в этих условиях они еще не начали дешеветь. Это можно объяснить лишь недостаточной заполненностью рынка, считает он.
В самом Китае цены моделей гораздо ниже, напомнил вице-президент. На российском рынке машины дорожают из-за транспортных расходов, высокой таможенной пошлины и прочих платежей. Однако конкуренция между китайскими производителями может сыграть свою роль и будет корректировка стоимости, ожидает он.