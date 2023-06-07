Повторно пойманному пьяным за рулем водителю во Владимирской области грозит тюремный срок

Уголовное дело, фигурантом которого является гражданин Армении, передали в суд во Владимирской области. Мужчина обвиняется в повторной езде в нетрезвом состоянии. Об этом рассказали в региональной прокуратуре.
Как пишет издание «Владимирские ведомости», ранее сотрудники ДПС этого водителя уже ловили в нетрезвом виде за рулем машины. Инцидент имел место в Нижегородской области. Нарушителя тогда оштрафовали и отобрали у него на 1,5 года права.
Однако в апреле этого года он снова попался автоинспекторам с таким же нарушением. Мужчина ехал в пьяном виде по федеральной трассе «Волга», где его и остановили правоохранители. При этом автомобилист отказался пройти медицинское освидетельствование.
Уголовное дело передано в Гороховецкий райсуд для его рассмотрения по существу. За повторную езду в нетрезвом состоянии фигуранту грозит реальный срок в колонии, сообщили в пресс-службе ведомства.