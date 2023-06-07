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Повторно пойманному пьяным за рулем водителю во Владимирской области грозит тюремный срок

Происшествия
Повторно пойманному пьяным за рулем водителю во Владимирской области грозит тюремный срок

Уголовное дело, фигурантом которого является гражданин Армении, передали в суд во Владимирской области. Мужчина обвиняется в повторной езде в нетрезвом состоянии. Об этом рассказали в региональной прокуратуре.

Как пишет издание «Владимирские ведомости», ранее сотрудники ДПС этого водителя уже ловили в нетрезвом виде за рулем машины. Инцидент имел место в Нижегородской области. Нарушителя тогда оштрафовали и отобрали у него на 1,5 года права.

Однако в апреле этого года он снова попался автоинспекторам с таким же нарушением. Мужчина ехал в пьяном виде по федеральной трассе «Волга», где его и остановили правоохранители. При этом автомобилист отказался пройти медицинское освидетельствование.

Уголовное дело передано в Гороховецкий райсуд для его рассмотрения по существу. За повторную езду в нетрезвом состоянии фигуранту грозит реальный срок в колонии, сообщили в пресс-службе ведомства.

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