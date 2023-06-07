Поляки забили тревогу из-за появления товаров с изображением Бандеры

Продукцию с ним разместили на витринах магазинов в Кракове. Рядом располагается изображение президента Украины Владимира Зеленского. На это обратил внимание священник Тадеуш Исакович-Залеский. Он поинтересовался, как мэр города Яцек Майхровский отреагирует на сложившуюся ситуацию.