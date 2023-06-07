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Поляки забили тревогу из-за появления товаров с изображением Бандеры

Общество
Поляки забили тревогу из-за появления товаров с изображением Бандеры

Товары с изображением лидера «Организации украинских националистов»✱ (ОУН, запрещенная в России экстремистская организация) Степана Бандеры начали продавать в Польше.

Продукцию с ним разместили на витринах магазинов в Кракове. Рядом располагается изображение президента Украины Владимира Зеленского. На это обратил внимание священник Тадеуш Исакович-Залеский. Он поинтересовался, как мэр города Яцек Майхровский отреагирует на сложившуюся ситуацию.

«Фотографии украинского магазина в центре Кракова. На витрине рядом с Зеленским убийца Бандера и надпись «слава нации», — написал священник в соцсетях.

Тадеуш Исакович-Залеский несколько лет подряд занимается увековечением памяти жертв Волынской резни, отмечает телеканал «360». Польские историки расценивают произошедшее как геноцид и этническую чистку.

  • ✱ - запрещенная в РФ экстремистская организация
#польша #бандера #краков