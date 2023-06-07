Пользователи Twitter встали на сторону Путина после антироссийских обвинений со стороны ЕС

Официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано подвергся критике в Twitter после его необоснованных обвинений в адрес российского лидера Владимира Путина.
По словам европейского политика, Москва якобы использует голод и энергию в качестве оружия. Стано также возложил на РФ ответственность за подрыв Каховской ГЭС.
«А как вы заговорите, когда появятся подтверждения причастности Украины к этому?» — спросил один из юзеров.
Следующий комментатор встал на сторону Путина и осудил западную пропаганду, которая утверждает, что русские якобы стреляют сами в себя. Это происходит потому, что Запад не хочет признавать свою причастность к поддержке киевских террористов.
«Разве можно заявлять подобное без доказательств?» — задал неудобный вопрос пользователь.
Ранее сообщалось, что Каховская ГЭС получила повреждения в результате обстрела со стороны ВСУ.