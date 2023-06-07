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Пользователи Twitter встали на сторону Путина после антироссийских обвинений со стороны ЕС

Политика
Пользователи Twitter встали на сторону Путина после антироссийских обвинений со стороны ЕС

Официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано подвергся критике в Twitter после его необоснованных обвинений в адрес российского лидера Владимира Путина.

По словам европейского политика, Москва якобы использует голод и энергию в качестве оружия. Стано также возложил на РФ ответственность за подрыв Каховской ГЭС.

«А как вы заговорите, когда появятся подтверждения причастности Украины к этому?» — спросил один из юзеров.

Следующий комментатор встал на сторону Путина и осудил западную пропаганду, которая утверждает, что русские якобы стреляют сами в себя. Это происходит потому, что Запад не хочет признавать свою причастность к поддержке киевских террористов.

«Разве можно заявлять подобное без доказательств?» — задал неудобный вопрос пользователь.

Ранее сообщалось, что Каховская ГЭС получила повреждения в результате обстрела со стороны ВСУ.

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