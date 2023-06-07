Китайские эксперты назвали неожиданного союзника России в противостоянии с США

В случае глобального конфликта против Соединенных Штатов выступят три страны. Одна из них Япония, которая годами скрывала ненависть к США. Об этом пишет китайское издание Sohu, сообщает «ПолитРоссия».
По словам китайских экспертов, Россия уже сегодня противостоит американской экспансии на Украине и в случае третьей мировой войны конфликт Москвы и Вашингтона станет еще более очевидным.
Еще одним явным противником США является Северная Корея. Вашингтон на протяжении многих десятилетий оказывал давление на Пхеньян и поэтому КНДР вполне может нанести удар ядерными ракетами по Соединенным Штатам.
Третьим государством, которое будет готово вступить в противостояние с США является Япония. Токио сегодня является союзником Вашингтона, однако не следует воспринимать японцев, как нацию, покоренную американцами. Китайские эксперты считают, что Япония не всегда будет следовать указаниям из Белого дома.
«Это государство на протяжении всей своей истории действовало капризно и беспринципно… Японцы совершенно точно помнят о шраме, которым им оставили США, сбросив атомные бомбы. Просто сейчас свою ненависть к Америке они скрывают», — пишет Sohu.
По мнению экспертов издания, сегодня Вашингтон способствует наращиванию военной мощи Японии, чем Токио непременно воспользуется, и в случае глобального конфликта, обратит свою военную мощь против самих США.