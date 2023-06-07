Китайские эксперты назвали неожиданного союзника России в противостоянии с США

Третьим государством, которое будет готово вступить в противостояние с США является Япония. Токио сегодня является союзником Вашингтона, однако не следует воспринимать японцев, как нацию, покоренную американцами. Китайские эксперты считают, что Япония не всегда будет следовать указаниям из Белого дома.