Импортеры из РФ сталкиваются с блокировкой платежей за электронику в банках трех стран

Поставщики электроники из России в последние две недели стали чаще получать отказы в осуществлении платежей за продукции в банках Казахстана, Гонконга, а также Армении, сообщает издание «Коммерсанъ».
Журналисты портала уточнили, что проблемы с транзакциями за импорт серверов, микросхем, процессор, телекоммуникационного оборудования появились после десятого пакета санкций США. Он предусматривает под собой возможность введения ограничительных мер в отношении тех финансовых организаций, которые сотрудничают с Москвой.
Теперь местным компаниям придется ввозить компоненты для отраслевого производства под «альтернативными» кодами ТН ВЭД. Помимо этого, некоторая техника может поставляться в страну в сборном виде.
Глава логистической компании «Оптималог» Георгий Властопуло подчеркнул, что ряд казахстанских банков в настоящее время намерен ужесточить контроль над проведением платежей из РФ. Он также не исключил возможности того, что через шесть месяцев отечественные импортеры могут столкнуться с дефицитом санкционных товаров.