Импортеры из РФ сталкиваются с блокировкой платежей за электронику в банках трех стран

Глава логистической компании «Оптималог» Георгий Властопуло подчеркнул, что ряд казахстанских банков в настоящее время намерен ужесточить контроль над проведением платежей из РФ. Он также не исключил возможности того, что через шесть месяцев отечественные импортеры могут столкнуться с дефицитом санкционных товаров.