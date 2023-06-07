Сноуден поставил под сомнение возможность публикации своих разоблачений сегодня

Бывший сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдвард Сноуден поставил под сомнение тот факт, что ему бы удалось обнародовать свои разоблачения в настоящее время. Он поднял этот вопрос в разговоре с журналистом Гленном Гринвальдом.
Спецагент объяснил свою позицию тем, что сегодня СМИ стремятся лишь к получению выгоды. По его словам, объективность и общественная значимость того или иного материала для них переместилась на второй план.
«Это наводит на мысль: если бы кто-то наподобие меня выступил сегодня, смогли бы мы опубликовать подобную историю? Смогли бы сделать так, чтобы ее восприняли так же, как это сделали 10 лет назад?» — поинтересовался Сноуден.
Ранее экс-работник АНБ признался, что переезд в Россию не входил в его планы. По его словам, другие страны не смогли дать ему гарантий безопасности. Речь идет о предоставлении политического убежища, передает RT.