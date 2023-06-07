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Сноуден поставил под сомнение возможность публикации своих разоблачений сегодня

Политика
Сноуден поставил под сомнение возможность публикации своих разоблачений сегодня

Бывший сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдвард Сноуден поставил под сомнение тот факт, что ему бы удалось обнародовать свои разоблачения в настоящее время. Он поднял этот вопрос в разговоре с журналистом Гленном Гринвальдом.

Спецагент объяснил свою позицию тем, что сегодня СМИ стремятся лишь к получению выгоды. По его словам, объективность и общественная значимость того или иного материала для них переместилась на второй план.

«Это наводит на мысль: если бы кто-то наподобие меня выступил сегодня, смогли бы мы опубликовать подобную историю? Смогли бы сделать так, чтобы ее восприняли так же, как это сделали 10 лет назад?» — поинтересовался Сноуден.

Ранее экс-работник АНБ признался, что переезд в Россию не входил в его планы. По его словам, другие страны не смогли дать ему гарантий безопасности. Речь идет о предоставлении политического убежища, передает RT.

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