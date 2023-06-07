Экс-сотрудник АНБ США Сноуден признался, что не планировал оставаться в России

Многие страны, за исключением России, не смогли дать бывшему работнику Агентства нацбезопасности (АНБ) США Эдварду Сноудену гарантии предоставления политубежища. Такое заявление сделал сам специалист.
Спецагент признался, что хотел перебраться в Европу, а РФ была лишь транзитной остановкой в этом переезде. Однако после раскрытия Вашингтоном его местоположения он пробыл 40 дней в транзитной зоне аэропорта «Шереметьево», прося убежище в 21 государстве и в итоге оставшись в Москве.
«В небольших странах отвечали, что готовы принять, но не считают, что смогут действительно обеспечить безопасность, учитывая практику США похищений», — отметил Сноуден, общаясь с журналистом Гленном Гринвальдом.
Экс-сотрудник АНБ оказался единственным, кто пролил свет на нарушения права на свободу слова со стороны организации. На это в эксклюзивном интервью RT указал американский расследователь Сеймур Херш.