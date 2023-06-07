Экс-сотрудник АНБ США Сноуден признался, что не планировал оставаться в России

Спецагент признался, что хотел перебраться в Европу, а РФ была лишь транзитной остановкой в этом переезде. Однако после раскрытия Вашингтоном его местоположения он пробыл 40 дней в транзитной зоне аэропорта «Шереметьево», прося убежище в 21 государстве и в итоге оставшись в Москве.