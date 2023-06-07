Мэр Каховки Леонтьев: семь человек пропали в городе без вести

Семь человек, по предварительным данным, пропали без вести в Новой Каховке. Информацию об этом сообщил глава городской администрации Владимир Леонтьев.
Местные власти произвели эвакуацию более 900 местных жителей из населенного пункта после подрыва дамбы Каховской гидроэлектростанции. В настоящее время неизвестно о местонахождении не менее семи граждан.
Обрушение Каховской ГЭС произошло в ночь на 6 июня после обстрела ВСУ. В результате чего начался неконтролируемый сброс воды с Каховского хранилища.