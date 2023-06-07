Марочко: ВСУ предпринимают безуспешные попытки наступления на трех направлениях

Вооруженные силы Украины предпринимают безуспешные попытки наступления на Купянском, Краснолиманском и Донецком направлениях. Об этом сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко в интервью РИА Новости.
По его словам, украинская армия регулярно совершает наступательные действия в зоне ответственности группировки войск ВС РФ «Юг». Российские военные отражают все атаки. ВСУ с большими потерями откатываются на прежние позиции, отметил Марочко.
Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что в течение трех суток киевские боевики предприняли давно обещанное наступление на разных участках передовой. Для этого ВСУ сосредоточили большое количества техники и живой силы, однако попытка провалилась.