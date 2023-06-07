Пользователи Twitter поставили Зеленского на место после слов о Каховской ГЭС

Глава киевского режима опубликовал в своих социальных сетях видео последствий атаки ВСУ на станцию. Ролик он сопроводил подписью, в которой призвал «остановить Россию». Комментаторы резко восприняли очередную попытку Зеленского сбросить вину на Москву.