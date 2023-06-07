С Новым Годом!

Пользователи Twitter поставили Зеленского на место после слов о Каховской ГЭС

Общество
Пользователи Twitter поставили Зеленского на место после слов о Каховской ГЭС

Президент Украины Владимир Зеленский должен понести ответственность за подрыв плотины на Каховской ГЭС. Таким образом пользователи Twitter отреагировали на слова политика о диверсии на объекте.

Глава киевского режима опубликовал в своих социальных сетях видео последствий атаки ВСУ на станцию. Ролик он сопроводил подписью, в которой призвал «остановить Россию». Комментаторы резко восприняли очередную попытку Зеленского сбросить вину на Москву.

«Вы действительно считаете, что патологическая ложь поможет вам победить?» — написал один из них.

Другие читатели назвали президента террористом, лжецом и попрошайкой. Они напомнили политику, что тот является марионеткой западных политиков без права на собственное мнение.

#владимир зеленский #каховская гэс #twitter