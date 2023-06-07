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Группировка «Центр» ударила по позициям противника на Краснолиманском и Сватовской направлениях

Армия
Группировка «Центр» ударила по позициям противника на Краснолиманском и Сватовской направлениях

Военнослужащие группировки войск «Центр» при помощи авиации и артиллерии ударили по трем позициям украинских военных на Краснолиманском и Сватовском направлениях. Об этом РИА Новости доложил начальник пресс-центра группировки Александр Савчук.

Он уточнил, что удары были нанесены по позициям 81-й аэромобильной бригады, 66-й и 67-й механизированных бригад украинских войск. В районах Невского и Червоной Дибровы оперативно-тактическая авиация отработала по вражескому складу боеприпасов, а также пунктам временной дислокации противника.

В ходе успешных действий группировки «Центр» враг понес существенные потери. Кроме того, пострадало материальное обеспечение украинской армии.

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