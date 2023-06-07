Группировка «Центр» ударила по позициям противника на Краснолиманском и Сватовской направлениях

Он уточнил, что удары были нанесены по позициям 81-й аэромобильной бригады, 66-й и 67-й механизированных бригад украинских войск. В районах Невского и Червоной Дибровы оперативно-тактическая авиация отработала по вражескому складу боеприпасов, а также пунктам временной дислокации противника.