Неизвестный потребовал 20 миллионов рублей за разминирование ТРЦ в Кемерове и Саратове

Неизвестный направил письмо о минировании всех ТРЦ на почту Кемеровского районного суда Кемеровской области. Злоумышленник требует 20 миллионов рублей.
На этот раз, сообщается на сайте суда, сообщают о минировании ТРЦ в Кемерове и Саратове. Злоумышленник заявил, что представляет группировку Asylum. Разминировать торговые центры он обещает после перевода 20 миллионов рублей на указанный номер.
За последнюю неделю в Кемеровский районный суд поступило уже третье сообщение о минировании. Ранее неизвестных требовал 200 миллионов рублей и грозился убить двоих детей. В предыдущих случаях Кемеровский суд направил всю информацию правоохранителям.