Экс-разведчик Пентагона Граш заявил, что у США есть инопланетные космические корабли

Американские власти имеют в своем распоряжении космические корабли внеземного происхождения, которые якобы получили в результате секретной военной программы. Об этом заявил бывший сотрудник американского разведсообщества Дэвид Граш.
По его словам, у США есть «неповрежденные и частично неповрежденные» инопланетные летательные аппараты. Они либо успешно приземлились, либо разбились, рассказал Граш.
Поиском кораблей внеземного происхождения американские власти занимаются уже в течение десяти лет, поделился экс-разведчик Пентагона. Он также отметил, что действующие сотрудники разведки США продолжают предоставлять ему документы и другие доказательства существования данной программы.