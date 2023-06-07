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Экс-разведчик Пентагона Граш заявил, что у США есть инопланетные космические корабли

Общество
Экс-разведчик Пентагона Граш заявил, что у США есть инопланетные космические корабли

Американские власти имеют в своем распоряжении космические корабли внеземного происхождения, которые якобы получили в результате секретной военной программы. Об этом заявил бывший сотрудник американского разведсообщества Дэвид Граш.

По его словам, у США есть «неповрежденные и частично неповрежденные» инопланетные летательные аппараты. Они либо успешно приземлились, либо разбились, рассказал Граш.

Поиском кораблей внеземного происхождения американские власти занимаются уже в течение десяти лет, поделился экс-разведчик Пентагона. Он также отметил, что действующие сотрудники разведки США продолжают предоставлять ему документы и другие доказательства существования данной программы.

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