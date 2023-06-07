Российские военные уничтожили три украинских ДРГ на Купянском направлении

Зыбинский добавил, что авиация группировки нанесла удары по скоплениям военной техники, вооружений и живой силы 14-й и 92-й механизированных бригад, а также подразделениям теробороны. Экипаж зенитного комплекса «Тор» уничтожил разведывательный БПЛА самолетного типа.