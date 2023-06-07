Российские военные уничтожили три украинских ДРГ на Купянском направлении

Группировка войск «Запад» на Купянском направлении уничтожила за сутки три диверсионно-разведывательных группы (ДРГ) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Такие данные ТАСС озвучил глава пресс-центра группы Сергей Зыбинский.
«Сорваны две попытки ротации подразделений ВСУ на передовых позициях и уничтожены три диверсионно-разведывательные группы в полосе обороны 6-й общевойсковой и 1-й танковой армий», – сообщил Зыбинский.
Кроме того, в районе урочища Ревучее артиллерийские расчеты группировки уничтожили украинское орудие Д-20. Военнослужащие группы спецназначения в районе Стельмаховки уничтожили орудие 2С9 «Нона».
Зыбинский добавил, что авиация группировки нанесла удары по скоплениям военной техники, вооружений и живой силы 14-й и 92-й механизированных бригад, а также подразделениям теробороны. Экипаж зенитного комплекса «Тор» уничтожил разведывательный БПЛА самолетного типа.