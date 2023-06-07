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Конгрессвумен Грин обвинила руководство США в «тупости» из-за поддержки Украины

Политика
Конгрессвумен Грин обвинила руководство США в «тупости» из-за поддержки Украины

Поддержка Украины говорит о «тупости» руководства США. Такое мнение в Twitter выразила член Палаты представителей Тейлор Грин.

Конгрессвумен отказалась голосовать «за спонсирование Украины» и предупредила, что будет «биться против него». По ее словам, в Вашингтоне «бьют в барабаны войны», а от американцев требуют платить за это.

«Вашингтон так туп, позволяя себе подобные вещи», — отметила Грин.

Республиканка ранее неоднократно высказывалась против трат на поддержку Украины. Политик также говорила, что намерена внести в Конгресс США законопроект о вынесении импичмента американскому лидеру Джо Байдену за «нарушение конституционных обязанностей».

#США #Тейлор Грин #Украина