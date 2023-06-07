Киевский режим хочет разместить военных в зданиях школ Запорожья

Киевский режим намерен использовать здания школ и детсадов на подконтрольной ему территории Запорожской области в качестве пунктов размещения солдат. Об этом рассказал РИА Новости источник в силовых ведомствах.
По его словам, украинское правительство обсуждает возможность возобновление образовательной деятельности в регионе. Это необходимо, чтобы использовать учащихся в качестве прикрытия для боевиков ВСУ. Таким образом Киев хочет лишить ВС РФ возможности наносить удары по местам размещения солдат.
«Запуск школ-казарм планируется осуществить до июля месяца», — отметил собеседник агентства.
Жители области в свою очередь выражают недовольство таким решением. Они переживают, что ВСУ могут сами ударить по какой-либо из школ, чтобы обвинить в произошедшем Москву.