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Киевский режим хочет разместить военных в зданиях школ Запорожья

Армия
Киевский режим хочет разместить военных в зданиях школ Запорожья

Киевский режим намерен использовать здания школ и детсадов на подконтрольной ему территории Запорожской области в качестве пунктов размещения солдат. Об этом рассказал РИА Новости источник в силовых ведомствах.

По его словам, украинское правительство обсуждает возможность возобновление образовательной деятельности в регионе. Это необходимо, чтобы использовать учащихся в качестве прикрытия для боевиков ВСУ. Таким образом Киев хочет лишить ВС РФ возможности наносить удары по местам размещения солдат.

«Запуск школ-казарм планируется осуществить до июля месяца», — отметил собеседник агентства.

Жители области в свою очередь выражают недовольство таким решением. Они переживают, что ВСУ могут сами ударить по какой-либо из школ, чтобы обвинить в произошедшем Москву.

#запорожская область #Украина #всу #школы