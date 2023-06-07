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СК возбудил дело по факту исчезновения двух северокорейских граждан во Владивостоке

Происшествия
СК возбудил дело по факту исчезновения двух северокорейских граждан во Владивостоке

Следственный комитет РФ возбудил дело по факту исчезновения двух граждан Северной Кореи во Владивостоке. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте ведомства.

Председатель СК Александр Бастрыкин распорядился представить доклад о расследовании. Центральный аппарат ведомства поставил дело на контроль.

«В ряде средств массовой информации были озвучены сведения о безвестном исчезновении 4 июня 2023 года женщины и ее 15-летнего сына в Приморском крае», – говорится в сообщении.

Ранее в социальных сетях жителей Владивостока попросили помочь с поисками северокорейских граждан. Ряд СМИ сообщил, что пропали члены семьи сотрудника генконсульства КНДР.

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