Такер Карлсон указал на вероятную вину Киева в подрыве Каховской ГЭС

Бывший ведущий американского телеканала Fox News Такер Карлсон высказался по поводу инцидента на Каховской ГЭС. Он не исключает, что ответственность за него может лежать на плечах Киева.
Во вторник, 6 июня, в социальной сети Twitter вышла первая серия авторской передачи Карлсона. В ней он порассуждал по поводу подрыва дамбы Каховской ГЭС и провел параллели между этим инцидентом и тем, что произошел на газопроводах «Северный поток».
Телеведущий обратил внимание, что подрыв плотины несет для России больше негативных последствий, нежели для Украины. Как и в случае с «Северными потоками», здесь речь может идти о вопиющем акте терроризма, резюмировал он.