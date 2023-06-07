Такер Карлсон указал на вероятную вину Киева в подрыве Каховской ГЭС

Во вторник, 6 июня, в социальной сети Twitter вышла первая серия авторской передачи Карлсона. В ней он порассуждал по поводу подрыва дамбы Каховской ГЭС и провел параллели между этим инцидентом и тем, что произошел на газопроводах «Северный поток».