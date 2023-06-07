Зеленский: в мире начали думать о жизни с «другой Россией»

Мировые лидеры начали обсуждать будущее России, что станет «важным трендом». Таким мнением с журналистами поделился президент Украины Владимир Зеленский.
Украинский лидер считает, что теперь не Россия решает будущее Украины. Это признак силы Киева, уверен Зеленский. По его словам, в текущем конфликте «большая часть мира сделала выбор».
«Кроме того, в мире начали думать, как они будут жить с другой Россией, с другим форматом руководства России с другими условиями», – объяснил Зеленский.
Украинский лидер предупредил, что международные партнеры могут начать искать выход из конфликта для России. Этот выход не должен быть за счет Украины, подчеркнул Зеленский. Он добавил, что делает все, «чтобы не давать этому шанс».