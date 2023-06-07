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Военный эксперт Суворов заявил, что российские «Вихри» могут уничтожить любой западный танк

Армия
Военный эксперт Суворов заявил, что российские «Вихри» могут уничтожить любой западный танк

Российские управляемые ракеты авиационного базирования «Вихрь» могут уничтожить любой западный танк, который поставляется Украине. Таким мнением поделился эксперт в области бронетанковой техники, кандидат военных наук, полковник запаса Сергей Суворов в интервью ТАСС.

Ракета 9М113М, используемая в «Вихрях», имеет тандемную боевую часть и является такой же мощной, какие и другие российские комплексы по типу «Корнет», «Фагот» и «Конкурс-М», рассказал эксперт.

При наличии динамической защиты, боевая часть ракеты способна ее нейтрализовать. ВСУ получат небольшое количество Leopard 2А6, все остальное — Leopard 1, у которого защита намного слабее советского танка Т-55, пояснил Суворов.

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