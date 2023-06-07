Военный эксперт Суворов заявил, что российские «Вихри» могут уничтожить любой западный танк

Российские управляемые ракеты авиационного базирования «Вихрь» могут уничтожить любой западный танк, который поставляется Украине. Таким мнением поделился эксперт в области бронетанковой техники, кандидат военных наук, полковник запаса Сергей Суворов в интервью ТАСС.
Ракета 9М113М, используемая в «Вихрях», имеет тандемную боевую часть и является такой же мощной, какие и другие российские комплексы по типу «Корнет», «Фагот» и «Конкурс-М», рассказал эксперт.
При наличии динамической защиты, боевая часть ракеты способна ее нейтрализовать. ВСУ получат небольшое количество Leopard 2А6, все остальное — Leopard 1, у которого защита намного слабее советского танка Т-55, пояснил Суворов.