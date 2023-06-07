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NBC: неизвестный открыл стрельбу в американском Ричмонде

Происшествия
NBC: неизвестный открыл стрельбу в американском Ричмонде

Минимум пять человек были ранены при стрельбе в городе Ричмонд, США. Об этом говорится в репортаже местного телеканала NBС.

По данным СМИ, неизвестный открыл огонь в районе театра «Альтрия» после церемонии вручения дипломов в гугенотской средней школе в Монро-парке. Очевидцы отмечают, что жертвами происшествия могли стать пять человек.

Официальных комментариев о происшествии пока не поступало. Обстоятельства инцидента устанавливаются.

Американская пресса ранее сообщила, что 25-летняя женщина была убита в результате стрельбы в Чикаго. Еще шестеро пострадали.

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