NBC: неизвестный открыл стрельбу в американском Ричмонде

Минимум пять человек были ранены при стрельбе в городе Ричмонд, США. Об этом говорится в репортаже местного телеканала NBС.
По данным СМИ, неизвестный открыл огонь в районе театра «Альтрия» после церемонии вручения дипломов в гугенотской средней школе в Монро-парке. Очевидцы отмечают, что жертвами происшествия могли стать пять человек.
Официальных комментариев о происшествии пока не поступало. Обстоятельства инцидента устанавливаются.
Американская пресса ранее сообщила, что 25-летняя женщина была убита в результате стрельбы в Чикаго. Еще шестеро пострадали.