Украинская армия перейдет в активное контрнаступление в День России. Такое мнение выразил первый министр госбезопасности ДНР Андрей Пинчук в интервью агентству URA.RU.
По его словам, киевский режим будет форсировать боевые действия в течение девяти дней с 12 по 23 июня. Первостепенно Украина попытается распространить множество фейков о ВС РФ.
«Это элемент нанесения удара по нам и прорыва», — сказал он.
Полковник запаса отметил, что в данный промежуток времени в Европе будут проводиться масштабные авиационные учения Североатлантического альянса. Он считает, что некоторые участники подготовки будут задействованы в грядущем контрнаступлении.