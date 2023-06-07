Гражданка Германии Елена Колбасникова получила наказание от административного суда Кельна за свою поддержку России. Ей предложили выбор между месяцем тюремного заключения или выплатой штрафа в размере 30 евро за каждый день свободы.
Это решение властей ФРГ рассматривается как попытка запугать всех, кто не согласен с официальным курсом Берлина. Колбасникова решила обжаловать решение суда.
Елена и ее друзья не собираются сдаваться и планируют организовать празднование Дня России, где они смогут выразить свою точку зрения и поделиться культурными ценностями России.